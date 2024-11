Liberoquotidiano.it - Djokovic, clamoroso annuncio: "Non sarò agli Atp Finals", cosa succede adesso

Niente Atpper Novak: il tennista serbo ha annunciato su Instagram che non potrà prendere parte al torneo di Torino perché non si è ancora ripreso dall'infortunio. "È un onore qualificarsi per le Atp, non vedevo l'ora di essere lì, ma a causa di un perdurante infortunio non giocherò la prossima settimana", ha spiegato Nole. "Chiedo scusa a tutti quelli che si erano organizzati per vedermi. Auguro a tutti i giocatori un grande torneo. Ci vediamo presto".è da poco rientrato a Belgrado da una vacanze con la famiglia alle Maldive. L'ultimo torneo ufficiali Atp invece risale a Shanghai. Dopo la ben retribuita esibizione in Arabia Saudita, che lo ha visto sconfitto in semifinale da Sinner, si è concesso una lunga vacanza, appunto, alle Maldive con la famiglia. Molto probabile, a questo punto, che la stagione disia finita.