Lapresse.it - Champions: Inzaghi, non penso al Napoli, gioca chi sta bene al 100%

“Chiaramente noi allenatori dobbiamo fare tante scelte quotidianamente, ma al momento ilnon è nei miei pensieri. Per mechi staal, indipendentemente dal calendario. L’Arsenal è la nostra priorità, l’anno scorso è arrivato lontano ed è una delle favorite per vincere questa competizione”. Così il tecnico dell’Inter Simonein conferenza stampa alla vigilia della sfida diLeague contro i Gunners. “C’è la possibilità di un robusto turnover? Non, sto ragionando partita per partita ma purtroppo abbiamo avuto tre big match ogni volta dopo la. Solo l’Inter ha sempre avuto una partita impegnativa dopo la gara di Coppa, ad Empoli non abbiamo speso tantissimo per la superiorità numerica e prima del Venezia avevo tantitori che venivano da partite ravvicinate anche a causa delle assenze – ha proseguito – A livello di energie domenica abbiamo speso di più rispetto a Empoli: i ragazzi però hanno recuperato abbastanza, anche se ci siamo preparati più al video che in campo”.