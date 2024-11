Oasport.it - Calendario WTA Finals 2024 oggi: orari 5 novembre, ordine di gioco, tv, streaming

Quarta giornata di WTAin arrivo a Riad, in Arabia Saudita, dove il buonissimo pubblico delle prime due giornate è stato sostituito, ieri, da un quantitativo davvero non consono all’importanza dell’evento.si delinea il quadro del girone viola in singolare e del girone bianco in doppio. Si comincia proprio dal doppio, con Sara Errani e Jasmine Paolini che provano a mettere in cassaforte la qualificazione contro le numero 2 della Race di quest’anno, la canadese Gabriela Dabrowski e la neozelandese Erin Routliffe. A seguire, la sfida che vale il salvataggio tra Barbora Krejcikova e Jessica Pegula, con la ceca che ha (di nuovo) rischiato il colpo in apertura e l’americana che ha invece raccolto solo cinque game. Più in là, Iga Swiatek contro Coco Gauff: la polacca, contro l’USA, è quasi sempre riuscita a trovare le chiavi soprattutto in fatto di