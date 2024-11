Banca Progetto truffa allo Stato per 67 milioni | 3 arresti a Brescia

Tg24.sky.it - Banca Progetto, truffa allo Stato per 6,7 milioni: 3 arresti a Brescia

Leggi tutto su Tg24.sky.it

La Guardia di Finanza sta effettuando una serie di perquisizioni nella sede di. L'istituto è sotto accusa per un prestito di 6,7di fondi garantiti dottenuti dallatramite documentazione falsa. La procura di, che sta indagando sulla vicenda, ha emanato tre tre misure cautelari, di cui due. L'inchiesta diè parallela ad una della procura di Monza per la quale anche sono in corso di esecuzione provvedimenti, tra cui misure cautelari. Tra le accuse contestate ci sono laaggravata, larotta e l'autoriciclaggio. I finanzieri stanno acquisendo i modelli organizzativi in base alle legge sulla responsabilità amministrativa degli enti.