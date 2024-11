Anteprima24.it - Al “Manzoni” di Caserta sarà ospite la John Cabot University: “Un’opportunità per i giovani”

Leggi tutto su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiNell’aula magna del Liceodi, ciuna rappresentanza della, la più importante università americana in Italia. L’eventomercoledì 6 novembre alle ore 10. L’incontroatto ad illustrare aile opportunità di studio e di carriera offerte da una formazione internazionale, eriservato per gli studenti dell’Indirizzo Cambridge del suddetto liceo. Ne è soddisfatta la dirigente Vairo, che commenta: “Crediamo profondamente nella preparazione globale e nel valore aggiunto che percorsi formativi come il Cambridge International possono dare ai nostri studenti. Collaborazioni con istituzioni prestigiose come lapermettono ai nostridi comprendere il respiro internazionale di cui potranno beneficiare nel proprio futuro“.