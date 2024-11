Oasport.it - Valentino Rossi dopo il test in Hypercar: “Ho guidato una vera macchina da corsa, fantastica esperienza”

haato in Bahrain durante i rookiedel FIA World Endurance Championship la BMW M Hybrid V8, il prototipo del costruttore tedesco che quest’anno ha debuttato nella classe regina del Mondialeun primo anno in azione esclusivamente nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Il ‘Dottore’ ha completato oltre 40 giri al pomeriggiouna prima sessione mattutina registrando il quarto tempo assoluto al termine della giornata. Ottimo debutto quindi per l’ex centauro che ha mostrato tutta la sua soddisfazione una volta conclusa una giornata più che mai significativa. L’ex stella delle due ruote ha riportato in una nota ufficiale: “Oggi è stata una giornata. Ho avuto la possibilità di guidare la BMW M Hybrid V8 per l’intera giornata, con tutta la squadra e René Rast che mi ha dato consigli.