Una legge sul diritto alla disconnessione

Merola * Pur essendo il lavoro da remoto un fenomeno ormai diffuso e consolidato nel nostro Paese, sinora nessuno si era mai preoccupato di riconoscere una favore dei lavoratori che ne sono interessati. È quindi nell’ottica di riempire tale vuoto normativo che è stata recentemente presentata una proposta divolta a disciplinare ildel lavoratoredagli strumenti informatici. Secondo il disegno di, al lavoratore viene riconosciuto un vero e propriodi non ricevere comunicazioni al di fuori dell’orario di lavoro e, comunque, per un periodo di almeno 12 ore dfine del turno lavorativo. Sono fatti salvi i casi di necessità o urgenza, che, oltre a dover essere motivati, non potranno comunque comportare alcun obbligo di attività in capo al lavoratore.