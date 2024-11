Spazionapoli.it - “Un fantasma irritante”: il voto è terribile: le pagelle di Napoli-Atalanta

Ledimostrano un quadro impietoso sulle prestazioni di alcuni singoli dopo ladisfatta del Maradona E’ stata una giornata storta quella vissuta dalal Maradona contro l’. Il 3-0 incassato davanti ai propri tifosi ha riportato squadra e tifosi con i piedi per terra dopo il successo di San Siro di martedì scorso. C’è ancora tantissimo da lavorare, specie contro squadre così europee come la Dea, che giocano un calcio bello e propositivo. Sono bastati 3 tiri in porta, in un cinismo devastante da parte degli uomini offensivi del Gasp. Che si trattasse di Lookman partito dall’inizio, o di Retegui subentrato solo nei minuti finali.