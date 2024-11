Ilgiorno.it - Tumore tra i giovani, da Bianca Balti a Van Der Beek: “Chiamano il cancro per nome e così aiutano la prevenzione”

Leggi tutto su Ilgiorno.it

Condividere pubblicamente l’esperienza del, come hanno fatto di recente la modellae l’attore – famoso per la serie Dawson’s Creek – James Van Der, può essere un fattore molto positivo per sensibilizzare l’opinione pubblica. Soprattutto quando i testimonial sono persone: ampi e numerosi studi recenti hanno infatti registrato un aumento di quasi l’80 per cento in trent’anni dell’incidenza globale delprecoce, cioè tra persone sotto i 50 anni d’età. “Colpisce vedere uno stile di comunicazione maggiormente aperto rispetto al passato sulla loro esperienza di malattia. Casi esemplificativi” secondo Gabriella Pravettoni, direttore della Divisione di Psiconcologia dell’Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano.per la prima volta senza capelli per la chemio: “I’m always a bit*h” Appena qualche giorno fa,ha condiviso un video senza capelli a causa della chiemio, poche settimane dopo aver deciso di sottoporsi a mastectomia bilaterale per abbassare il rischio di