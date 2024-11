Liberoquotidiano.it - Trump sta cncentrando soldi negli stati-chiave: sondaggi alla mano, strategia geniale

In una campagna elettorale agli sgoccioli, con uno scenario che alimenta sensazioni che cambiano di continuo, ci sono alcuni numeri che spiegano ladi Donaldper tornareCasa Bianca con le elezioni di martedì. Nel corso del testa a testa con Kamala Harris, l'ex presidente repubblicano ha messo in chiaro quali sono gli Swing States sui cui ha deciso di puntare forte. Il sito Politico.com ha infatti analizzato gli sforzi economici profusi e il numero di comizi che ha tenuto stato per stato: confrontandoli con le ultime rilevazioni dei, alcuni conti tornano. Facciamo ordine. PENNSYLVANIA 13 luglio 2024,è sul palco di Meridian, durante una fiera agricola, quando viene raggiunto da alcuni colpi di fucile perdi Thomas Matthew Crooks.