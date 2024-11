Notizie.com - Terremoti, la terra in Italia ha tremato per quasi 1300 volte: dati in aumento, sciame sismico al sud

L’Ingv ha diffuso idel monitoraggio deiindi ottobre 2024: ipiù “importanti” in Calabria e nelle Marche.: ad ottobre 2024 lainha1292, in decisorispetto a settembre. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha diffuso in queste ore irelativi alla sismicità nel nostro Paese., lainhaperinal sudStatistiche inquindi, visti anche iregistrati nella zona di Cosenza, in Calabria. Qui alla fine di ottobre sono avvenuti oltre 100 eventi, fortunatamente in gran parte di bassa magnitudo. Il 27 ottobre la scossa è stata avvertita alle 20 e 51 in tutta la provincia cosentina fino a Catanzaro. L’epicentro è stato localizzato a Cellara, ad una profondità di 21 chilometri per una magnitudo di 3.7. Nessun danno a cose o a persone ma il sisma “a circa 13 km dalla città di Cosenza – hanno fatto sapere da Ingv – ed è stato seguito da una sequenza di oltre 100 eventi.