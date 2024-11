Ilrestodelcarlino.it - Sorpreso fuori casa di notte minaccia la polizia: arrestato

‘Conta solo la legge di Dio, non le altre leggi’ e ‘le lame non le uso per tagliarmi, ma per tagliare la faccia agli altri, così quando si guardano allo specchio si ricordano di me’. Così un 27enne tunisino, scopertonelle ore notturne benché sottoposto ad obbligo di dimora, si è rivolto ai poliziotti. Il giovane è statodagli agenti della questura di Fermo che, intorno alle 22 di sabato, lo avevano notato all’ingresso di un esercizio commerciale di Porto Sant’Elpidio. Dopo l’inutile tentativo di nascondersi, il magrebino è stato fermato dagli agenti e, messo di fronte alle proprie responsabilità, ha subito assunto un atteggiamento di sfida verso gli agenti, proclamando frasi violente. Accompagnato presso gli uffici della Questura, il ragazzo è stato poiin attesa di convalida.