Paolini-Zheng in tv | data orario canale e diretta streaming Wta Finals Riyadh 2024

Jasminese la vedrà contro Qinwennel terzo match del Gruppo Viola alle WTAsul veloce indoor di(Arabia Saudita). Non ci sono molti calcoli da fare in vista di questa sfida che chiuderà la fase a gironi. Questo perché Aryna Sabalenka è già qualificata ed Elena Rybakina già eliminata nel gruppo in questione. Jasminee Qinwensostanzialmente si sfidano per agguantare un posto in semifinale. Chi vince, va avanti e affronterà la vincitrice dell’altro girone. Le due si sono affrontate poche settimane fa a Wuhan, dove l’azzurra ha espresso un buon livello di tennis, ma venendo sconfitta in tre set. Finora Jasmine non è mai riuscita a sconfiggere la cinese in tre scontri diretti tra le due. RISULTATI E CLASSIFICHE PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo mercoledì 6 novembre adda definire. Latelevisiva è affia Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (205).