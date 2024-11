Oasport.it - Pallanuoto, i migliori italiani della quarta giornata di A1. Grandi performance per Ferrero e Iocchi Gratta

SERIE A1Matteo: quattro su quattro in campionato per la Pro Recco che prosegue il suo percorso immacolato. Ogniviene fuori un protagonista diverso, questa volta è l’universale del Settebello, autore di quattro reti nel match contro l’Iren Genova Quinto. Stefano Luongo: un veterano che continua però a timbrare il cartellino. Stezza è ancora al top e lo dimostra, nonostante i 34 anni, nella vittoria del De Akker sull’Ortigia nella quale è trascinatore con cinque reti. Eugenio Russo: partita rocambolesca quella tra il Catania e l’Onda Forte. Il beniamino del pubblico sale in cattedra soprattutto nel quarto e decisivo periodo, siglando due reti fondamentali per il risultato finale di 14-13. Michele De Robertis: primo punto in campionato per il Training Academy Olympic Roma che tanto lo deve al classe 2000, che ha tenuto a galla la compagine capitolina con quattro reti.