Lanazione.it - Montignoso sbanca Pistoia e sale in vetta alla classifica. Serricciolo trova il successo alle spese del Romagnano

Leggi tutto su Lanazione.it

: Tonelli R., Tonelli M. (39’ Lazzoni), Casciari, Dell’Amico (83’ Mancini), Guelfi, Berti, Carli 865’ Bondielli), Shqypi, Barattini (87’ Di Negro), Piscopo, Vegnuti Matt. (39’ Lisi). All. Borghetti: Mariani, Berti, Bongiorni, Bobbio, Maestrelli, Bertonelli, Corsi, Lezza Aless., Pedrinzani, Lembo (65’ Pitanti), Catola. All. Tedeschi Arbitro: Trebbi di Pisa Marcatori: 23’ Berti (R), 34’ aut. Bertonelli (R), 45’ rig, 58’ Barattini (S)– Primo squillo stagionale per ilche si aggiudica il derby contro il. Al 10’ la punizione dal limite di Corsi esce di poco a lato. Al 15’ scambio Corsi-Catola con quest’ultimo che sferra un gran tiro che coglie la traversa piena. Al 17’ la difesa ospite pasticcia, ne approfitta Barattini che smarca Shqypi, ma la sua conclusione viene parata da Mariani.