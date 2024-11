Liberoquotidiano.it - Moldova: Della Vedova, 'ora investimenti Ue politici e finanziari'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - “Ha ragione Maia Sandu: la sua rielezione per un secondo mandato, dopo la vittoria, anche se risicata, del referendum pro-Europa due settimane fa, è stata una lezione di democrazia degna di essere scritta nei libri di storia. Il doppio risultato avrà un impatto significativo non solo nella regione ma anche sulla futura architettura di sicurezza europea". Lo afferma il deputato di Più Europa, Benedetto. "È nostro compito -aggiunge- continuare ad assecondare l'aspirazione democratica di Paesi che guardano all'Europa come prospettiva credibile di libertà e di sviluppo, anche per contrastare le mire espansionistiche russe ai confini europei. Ora è necessario da parte dell'Ue uno scatto in avanti conoltre che”.