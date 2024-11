Notizie.com - “Migranti, basta partenze su bare galleggianti”, Frontex sicura sul calo degli sbarchi: “Con l’Italia contro i trafficanti”

L’Unhcr ha diffuso i dati di ottobredisulle coste italiane: abbiamo parlato delle statistiche in nettocon i rappresentanti di. “Stiamo lavorando fianco a fianco per affrontare i problemi radicati del traffico di esseri umani. Dando priorità alla sicurezza di coloro che si trovano nel mezzo”. Ovvero, iche partono in “acque agitate” su “”, dunque “ilnon è solo significativo, ma salvavita”. Così in esclusiva per Notizie.com Chris Borowsky, portavoce di, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, ha commentato i dati diffusi poche ore fa dall’Unhcr, l’Agenzia per i rifugiati delle Nazioni Unite. L’Onu, infatti, ha fatto sapere che ad ottobre sono state circa 5.500 le persone sbarcate sulle coste italiane. Dato che rappresenta un decremento di circa il 29% rispetto al mese precedente (7.