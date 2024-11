Lapresse.it - Medioriente, Israele notifica a Onu fine collaborazione con Unrwa

Guerra in. Terremoto nell’ufficio di Benyamin Netanyahu: Eliezer Feldstein, portavoce del premier israeliano, è stato arrestato e interrogato diversi giorni fa dallo Shin Bet per le fughe di notizie riservate provenienti dall’ufficio del primo ministro e distribuite a due media europei, Bild e Jewish Chronicle, con l’obiettivo di difendere Bibi dalle critiche mentre i colloqui per il cessate il fuoco a Gaza erano in stallo. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian afferma che un cessate il fuoco “potrebbe influire” sulla risposta di Teheran all’attacco israeliano. Papa Francesco rinnova l’appello alla pace mentre in Iran la Guida suprema, l’ayatollah Ali Khamenei, minaccia Stato ebraico e Usa di una “risposta schiacciante”.