Lavori in corso | il Maradona si fida di Conte

I tifosi applaudono nonostante il ko: la maturità del pubblico conferma la solidità del progetto L’immagine più potente dopo Napoli-Atalanta non arriva dal campo, ma dagli spalti del. I tifosi che applaudono e incitano la squadra dopo una pesante sconfitta raccontano più di mille parole: il popolo azzurro ha già capito che Antonioè una garanzia per il futuro. La maturità del progetto “in” recita ancora il cartello a Castel Volturno, come ripete il tecnico da settimane. Una consapevolezza che accomuna società, allenatore e tifosi: il Napoli sta costruendo qualcosa di importante e una battuta d’arresto non può minare le fondamenta del progetto. L’Atalanta e la lezione tattica La Dea di Gasperini ha mostrato i muscoli al. L’asse De Ketelaere-Lookman ha confezionato la vittoria in 21 minuti, confermando come i bergamaschi siano ormai una seria candidata allo scudetto.