Ilrestodelcarlino.it - Jesi, gli tremano le mani: nascondeva hashish: 24enne nei guai

(Ancona), 4 novembre 2024 – Trovato con la droga: nella serata di ieri, personale delle volanti del commissariato ha segnalato per uso personale di stupefacenti un cittadino del Gambia. Nel corso dei servizi di prevenzione generale e controllo del territorio, intensificati nelle aree più sensibili della città, gli operatori di polizia passando per via del Lavatoio, all’altezza della galleria commerciale della Sima hanno proceduto a ispezione di un cittadino extracomunitario che, alla vista degli agenti, ha accelerato repentinamente il passo presumibilmente per eludere i controlli. Il giovane, un cittadino del Gambia in possesso di regolare permesso di soggiorno per protezione speciale, mostrava un certo tremolio alleprofferendo frasi senza un senso logico.