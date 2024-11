Quotidiano.net - I sindaci sul piede di guerra : "Così è a rischio la democrazia"

VAL DI ZOLDO (Belluno) Meno di tremila residenti, ma oltre 1700 iscritti all’Anagrafe dei residenti all’estero (di cui almeno 700 sudamericani). Val Di Zoldo, piccolo Comune bellunese, è uno dei casi più clamorosi. Ma non l’unico in Veneto. Il sindaco Camillo De Pellegrin, alla guida di una giunta civica, è però in prima linea contro le distorsioni dello Ius sanguinis. "Ne parlo da 6 anni, ho evidenziato le falle di questa legge. Sono arrivato ad appendere anche la bandiera brasiliana nella facciata del Municipio per protesta". Siete il caso limite? "Ci sono Comuni messi peggio. Prenda Soverzene: 360 abitanti, 900 iscritti all’Aire. È un problema nazionale. Accade in Molise, in Piemonte con gli immigrati argentini, in alcuni Comuni della Lombardia". Nostalgia delle radici? "Mah, in realtà c’è un problema di criminalità organizzata.