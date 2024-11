Tvzap.it - Esce di casa per fare un giro in bici e scompare a 16 anni: poi la tragica notizia

Leggi tutto su Tvzap.it

diperunina 16: poi la– Il 2 novembre era uscito diperuncon lacletta, poi di lui si sono perse le tracce. I familiari, non vedendolo tornare, hanno subito dato l’allarme e la macchina dei soccorsi si è messa in moto per ritrovare il 16enne. Poche ore fa le ricerche hanno dato esito: purtroppo si è concretizzata lache tanti temevano. Di seguito tutti i dettagli sulla triste vicenda, che ha dei punti oscuri. ( dopo le foto) Leggi anche: Sposi scomparsi, ricerche finite: cos’è successo Leggi anche: Bimbo di quattromuore in un incidente: cosa si scopre sui genitoridiperunina 16: poi laIl ragazzino di 16, scomparso nel nulla la sera del 2 novembre, è stato rivenuto morto annegato nelle acque del fiume Oglio.