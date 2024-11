Lettera43.it - Disney investe sull’IA e sulla realtà aumentata

punta ancor di più sull’intelligenza artificiale e la. L’azienda californiana ha infatti lanciato l’Office of Technology Enablement, divisione da 100 dipendenti che avrà il compito di coordinare «l’esplorazione, l’adozione e l’uso» dell’IA e dell’XR (Extended Reality) all’interno del gruppo. Secondo un portavoce della società, che ha parlato ai microfoni di Engadget, non si occuperà direttamente di progetti interni, ma lavorerà a stretto contatto con altri team per garantire che il loro lavoro sia in linea con gli obiettivi strategici. Analizzerà inoltre le opportunità offerte dalle nuove tecnologie per la realizzazione di film o serie tivù e per i parchi a tema in tutto il mondo. Alla guida del team ci sarà Jamie Voris, in precedenza CTO della divisione Studios Technology e già direttore tecnico della National Football League o Nfl.