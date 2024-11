Ilnapolista.it - Casini: «Prima il calcio italiano si decideva con le strette di mano tra Carraro e Tavecchio»

Leggi tutto su Ilnapolista.it

Dall’Assemblea federale escono dichiarazioni piuttosto pesanti. Le diverse componenti sono impegnate in una lotta dialettica senza esclusioni di colpi. Dopo Gravina, ancheha voluto dire la sua in maniera schietta e dura.: «Da troppi anni la Serie A è mortificata da decisioni prese contro la Serie A» «Visto che è stata chiamata in causa in maniera imprecisa più volte la Serie A mi sembra doveroso rispondere. Rappresentazioni false di quanto successo negli ultimi anni non sono corrette. La Serie A in consiglio Federale è l’unica componente che si è sempre rifiutata di votare contro su una singola componente. Abbiamo sempre detto che se riguarda una componente non si vota contro quella componente, rispetto che non è stato dimostrato dalle altre componenti.