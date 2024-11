Ilfattoquotidiano.it - “Bevevo troppo ed ero quel tipo di persona che non riusciva a fermarsi a una sola birra. Poi sono guarito”: Tom Holland lancia una linea analcolica

I fan di Spider-Manin fibrillazione sia perché il quarto capitolo della saga sbarcherà il 24 luglio 2026. Tomtornerà ancora una volta nei panni di Peter Parker. L’attore aveva già raccontato nel 2023 al podcast “On Purpose” di aver combattuto e poi risolto i suoi problemi di alcolismo. “felice di dirlo: ero decisamente dipendente dall’alcol. Non mi nascondo – aveva dichiarato – La più grande difficoltà? Resistere alla cultura inglese del bere. Mi sentivo come se non potessi essere socievole, come se non potessi andare al pub e bere una soda al lime. Non potevo uscire a cena. Stavo davvero lottando”. Oggiè lontano da quei problemi, per fortuna, e anzi ha ancheto una nuovadi birre analcoliche, Bero.