Assemblea Figc Lotito | Non bisogna confondere politica e politica sportiva

Leggi tutto su Sportface.it

“Non mi aspetto nulla, il presidente della Lega ci rappresenta. Laè una cosa, laè un’altra. Noni piani, sono due piani diversi. Poi, nel momento in cui lanon è in grado di assolvere il compito assegnato, si vedrà“. Così il presidente della Lazio, Claudio, al suo arrivo all’statutaria straordinaria della. Poco dopo è arrivato anche Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, che ha detto ai giornalisti presenti: “Cosa mi aspetto oggi? Mi aspetto buonsenso“. Claudio #all’arrivo all’Hilton di Fiumicino per l’straordinaria per la modifica dello Statuto #: “Laè una cosa, laun’altra” pic.twitter.com/5GebnwejqI — Sportface (@sportface2016) November 4, 2024: “Non” SportFace.