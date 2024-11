Lanazione.it - Arezzo Città del Natale 2024: al via la magia delle festività: tutti gli eventi

, 4 novembre– Si rinnova la. Dal 16 novembreal 6 gennaio 2025,si trasforma in una vera e propriadel, pronta ad accogliere visitatori di tutte le età con una serie die attrazioni che fondono tradizione e arte. Quest'anno, la rassegna - organizzata dalla FondazioneIntour in collaborazione con il Comune di- celebra “IlArti” in onore di Giorgio Vasari, a 450 anni dalla sua morte, e promette un'esperienza unica per chi visiterà il centro storico della. I mercatini dida non perdere in Toscana Unaprincipali novità è il “BoscoEmozioni”, allestito nella storica area verde del Prato. Con oltre 640mila luci led che illuminano ben 8mila metri quadrati, questa installazione si configura come unapiù grandi e spettacolari d’Italia, a basso impatto energetico.