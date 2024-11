Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 03-11-2024 ore 12:30

NOTIZIARIO RADIO DEL 3 NOVEMBRE ORE 12:20 MATTEO BERTONCINI BUONGIORNO DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN INTERNA, DOVE UN INCIDENTE È LA CAUSA DELLE CODE TRA LE USCITE DI PRENESTINA E DELLA DIRAMAZIONESUD SULLA DIRAMAZIONESUD INVECE CODE PER TRAFFICO TRA TOR VERGATA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO CODE PER TRAFFICO ANCHE SULLA VIA DEI LAGHI TRA PANTANELE E MARINO NELLE DUE DIREZIONI ANCORA CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA SULLA STATALE APPIA INVECE CODE A TRATTI TRA LA VIA DEI LAGHI E GENZANO NNEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE, I TRENI LA LINEA ALTA VELOCITA’ FIRENZEPRECEDENTEMENTE RALLENTATA È TORNATA REGOLARE RITARDI RESIDUI FINO A 30 MINUTI DA MATTEO BERTONCINI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO Servizio fornito da Astral