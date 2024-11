Verissimo Arianna David ospite oggi 3 novembre | la lotta contro l’anoressia

Leggi tutto su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –sarà, domenica 3, a. L’ex Miss Italia parlerà della sua, una malattia che ha divorato per diversi anni la sua vita.è nata a Roma, il 3 giugno del 1973. È una conduttrice televisiva, attrice ed ex modella italiana, che ha vinto il concorso di bellezza Miss Italia nell’edizione del 1993.nel salotto di Silvia Toffanin per parlare del suo disturbo alimentare e del difficile rapporto che l’ex modella ha con il suo corpo: nonostante diversi anni difa ancora molta fatica ad accettare. L’ex Miss Italia ha51 anni ma la battagliaha radici lontane, legate al periodo dell’adolescenza e della crescita in cui il corpo, inevitabilmente, subisce dei cambiamenti.