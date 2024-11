Scuolalink.it - Tagli all’organico aggiuntivo ATA: sindacati sul piede di guerra

Il governo ha deciso di ridurre l’organicoper il personale ATA, una decisione che ha scatenato l’opposizione dei. Tra le voci critiche, il sindacato Anief si è fatto promotore di una memoria inviata alla Commissione Bilancio del Senato, chiedendo modifiche al Decreto Legge Fiscale 155/2024 per garantire il giusto supporto alle scuole italiane, già alle prese con una carenza cronica di risorse umane e strumenti adeguati. Le richieste di Anief contro idel Personale ATA Nella memoria presentata alla Commissione, Anief sottolinea l’importanza di reintrodurre l’organicoATA destinato a sostenere le scuole in progetti chiave come il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e l’Agenda Sud.