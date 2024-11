Lanazione.it - Quintali di olive, ma poco olio: “La resa è fra il 5 e l’8 per cento”

Pistoia, 3 novembre 2024 – I primi produttori si sono presentati ai frantoi già una ventina di giorni fa, pieni di speranze, con la voglia di vedere un prodotto di qualità e, soprattutto, carichi didiappena colte dagli ulivi che adornano le nostre campagne e le colline verso il Montalbano o alle pendici dell’Appennino. Ma, una volta messo in moto il frantoio, è arrivata la cattiva sorp: dopo un 2023 disastroso, con pioggia e caldo arrivati nei periodi sbagliati unitamente alla presenza della “mosca”, per quest’anno le premesse erano molto alte ma a preoccupare è unasulla quantità diraccolte molto basse. Uno dei frantoi maggiormente frequentati in queste settimane è quello della cooperativa Pam a Campiglio di Quarrata e lo spaccato della realtà arriva direttamente dalla prima linea.