Perché il sandwich si chiama così? Il panino più famoso al mondo ha origini nobili

Farcito con carne o verdura, nappato con golose salse, servito freddo o caldo. Non importa come, ma il, il succulentoimbottito, è una vera delizia. E deve il suo nome al conte di, alias John Montagu, un Lord inglese, che amava il buon cibo, ma soprattutto amava averlo a disposizione mentre giocava a golf o a carte. Per questo inventò un modo ingegnoso di sgranocchiare qualcosa durante il gioco. Unfatto con due fette di pane morbido, imbottito con fette di tacchino o arrosto, qualche foglia di insalata e senape. Che poi, dalla versione base, si è trasformato negli anni, diventando un vero pasto a sé.ilDay si festeggia proprio il 3 novembre?in questa data, nel 1718, nacque proprio John Montagu. Montagu, per la verità, non brillò mai per acume militare o estro, anzi.