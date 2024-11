361magazine.com - “Ostriche e Martini”, a Milano un evento speciale in uno dei locali più esclusivi del Quadrilatero

Una serataper inaugurare la nuova stagione di evening-event al Flores Cócteles Luogo cult della vita notturna milanese e punto di riferimento per gli amanti del buon bere miscelato, Flores Cócteles (in via Macedonio Melloni 9) inaugura una nuova stagione di “serate” pensate per attrarre il pubblico cittadino con una proposta che si rinnova ogni settimana. Alla base di tutto c’è, come sempre, la volontà di Sebastian Bernardez (bartender visionario e d imprenditore di successo) e di tutta la Dorrego Company di trovare sempre nuove occasioni per proporre al pubblico meneghino qualcosa di nuovo, per fargli vivere un’esperienza, immergendosi in un’atmosfera magica e raffinata e lasciandosi trasportare da suggestioni esotiche, sensuali, affascinanti e “prohibide”.