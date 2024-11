Terzotemponapoli.com - Motomondiale, Bagnaia sposta il verdetto all’ultima gara

Ilha fatto tappa a Sepang in Malesia per la penultimadella stagione in corso. Ieri si è disputata lasprint che ha visto il campione in caricacadere e regalare punti preziosissimi allo sfidante Martin. Di seguito quanto rilevato da Terzotemponapoli., partenza shock a Sepang Partenza shock delladi MotoGP. Al via, alla curva 2, cadono Quartararo, Binder e Miller con quest’ultimo portato al centro medico in ambulanza. Bandiera rossa e nuova partenza conaccorciata di un giro. Sin dalle nuove prime battute è scontro quasi fisico trae Martin. I due si sorpassano per ben 4 volte soltanto nei primi due giri. Il duello prosegue fino al nono giro quando il ducatista piemontese inizia a prendere un ampio margine. Intanto al settimo giro cade Mark Marquez che, fino ad allora, aveva tenuto in apprensione Martin.