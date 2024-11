Sport.quotidiano.net - Memorial Massimi e trofeo Romani, festa a Montecatini. Foto e classifica

Ponte Buggianese (Pistoia), 3 novembre 2024 – Giornata di sport e commozione al ciclodromo di Ponte Buggianese, dove circa 400 partecipanti hanno corso per onorare la memoria di due figure indimenticabili della comunità: Massimoe Pierluigi. L’evento, organizzato con passione dalMarathon, ha trasformato una semplice gara in un momento di ricordo collettivo, unendo giovani, atleti e non competitivi in un percorso di 10 km, valido per il Campionato regionale UISP di corsa su strada. Oltre alla corsa, i partecipanti hanno avuto la possibilità di immergersi nell’incanto naturale del padule attiguo, per una passeggiata che ha reso questa manizione ancora più inclusiva e dal sapore familiare.