LIVE Ciclocross, Europei 2024 in DIRETTA: inizia la prova élite maschile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEGLIFEMMINILI DIDALLE 14.10 15.36 Il gruppo entra nel tratto più duro della corsa. 15.34 Un po’ nascosti i belgi di prima fascia. Iserbyt è quinto, il campione in carica Vanthourenhout è settimo, mentre il giovane Nys è ottavo. 15.33 Rimane davanti Lelandais. Alle sue spalle troviamo il belga Vandeputte e il padrone di casa Orts Lloret. 15.31 Avvio a razzo del francese Lelandais che si porta in prima posizione. Azzurri a metà gruppo in questa fase. 15.30 SI PARTE! 15.29 Tutto pronto per il via della. 15.28 La lista di partenza della gara odierna.