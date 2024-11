Ilrestodelcarlino.it - La Porsche rubata riappare in Abruzzo

E’ scomparsa nella notte a cavallo tra mercoledì e giovedì da San Marino,al suo proprietario da almeno tre ladri che in precedenza avevano visitato altre due abitazioni. E’ riapparsa nel pomeriggio del 31 ottobre ad alcune centinaia di chilometri di distanza, nelle strade di Spoltore (in provincia di Pescara), dove i conducenti hanno dato vita ad un rocambolesco inseguimento con le pattuglie della polizia locale. Si tratta dellaPanamera sottratta nei giorni scorsi da alcuni malviventi che si sono intrufolati in un appartamento del Titano. Qui hanno rinvenuto, in un borsello, le chiavi di due vetture posteggiate nel cortile: la, appunto, e anche un Land Rover. Sono saliti a bordo di entrambi i veicoli e si sono dati alla fuga. Il Land Rover è stato però abbandonato nel territorio sammarinese e ritrovato poco dopo dalla Gendarmeria.