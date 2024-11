Sport.quotidiano.net - Il portiere e l’attaccante sottolineano l’importanza di questo successo: "Abbiamo dato tutto». Ravaglia: "Bravi a crederci così». Orso: "Contava soltanto il risultato»

Prova tecnica di decollo effettuata conlini spiega le ali, il Bologna vince la prima gara al Dall’Ara della stagione e la seconda consecutiva in serie A. Sorpresa: continuità fa rima proprio con Riccardolini, che forse proprio dapunto di vista aveva il suo tallone d’Achille, vivendo spesso di alti e bassi, di giocate e periodi debordanti intervallati da momenti di difficoltà. Parla di Bologna maturo, Italiano e a quasi 28 anni è tempo di maturità anche perlini, per la prima volta in carriera in serie A trova 3 gol in tre partite consecutive dei rossoblù: gli era capitato nella stagione 2021-22 di segnare contro Torino, Sassuolo e Cagliari e poi tra Sassuolo Cagliari e Verona: nel mezzo, però, sempre una partita saltata per turn over o infortunio. Questa volta, invece, non c’è stop.