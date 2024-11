Ilgiorno.it - Furto alcolico in un ristorante di Siziano: rubate 50 bottiglie di champagne Dom Pérignon

Leggi tutto su Ilgiorno.it

(Pavia), 3 novembre 2024 – Ladri di notte al, per un bottino di pregiato. Erano circa le 2.30 di oggi, domenica 3 novembre, quando è scattato l'allarme al Capannone, locale inaugurato lo scorso settembre asulla Sp40 Binasco-Melegnano. I ladri hanno forzato una porta sul retro e prima che potessero arrivare le forze dell'ordine hanno rubato 50di Domche erano in esposizione, per un valore che non è stato quantificato ma che è ingente visto il costo delle singole(che varia molto a seconda delle annate). Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Pavia, che hanno avviato indagini sull'accaduto. I malviventi sarebbero fuggiti a piedi per i campi trasportando in borse o scatoloni il ricco bottino.