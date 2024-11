Ilfattoquotidiano.it - Elezioni Usa, Kamala Harris in vantaggio di 3 punti a sorpresa in Iowa: il sondaggio che fa infuriare Trump

Il countdown è iniziato, ma le polemiche in vista delle Presidenziali Usa non si fermano. L’ultima è stata lanciata dallo staff di Donaldche si è scagliato contro i media a causa di unche, se confermato dal risultato elettorale, potrebbe cambiare le sorti del voto americano: secondo quanto pubblicato da Cnn,è inincon il 47% delle preferenze, contro il 44% del tycoon. L’importanza del dato sta nel fatto che lo Stato del Midwest era considerato fino a poche ore fa terreno di conquista dei Repubblicani, nemmeno inserito nella lista dei possibili Swing States in bilico. E questo non è piaciuto affatto alla campagna di The Donald: “Ogni ciclo, c’è unidiota”, ha dichiarato Jason Miller, consigliere senior della campagna, ai giornalisti a Greensboro, in risposta a una domanda della Cnn.