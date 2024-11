361magazine.com - Domenica In, le anticipazioni dell’ottava puntata

Leggi tutto su 361magazine.com

Al via oggi,3 novembre 2024, l’ottavadiIn. Ecco leLasi aprirà con un talk sulla sestadi ‘Ballando con le Stelle’ in onda sabato sera, in studio i concorrenti ballerini, Alan Friedman, Francesco Paolantoni e Massimiliano Ossini con le rispettive maestre di ballo, Giada Lini, Anastasia Kuzmina e Veera Kinnunen; in qualità di opinionisti ci saranno Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Rossella Erra, Simone Di Pasquale, Alessandra Mussolini e Katia Ricciarelli. In vista dell’uscita del film ‘Il ragazzo dai pantaloni rosa’, sarà presente in studio la signora Teresa Manes, mamma di Andrea Spezzacatena, il ragazzo che si è tolto la vita nel 2012 perché vittima di bullismo.