De Grandis | Inter troppo sicura di sé! Manca però un fattore

Dedagli studi di Sky Sport analizza gli errori commessi dall’in questa stagione, tornando in particolare sugli errori commessi contro la Juventus. ERRORI COMMESSI – Stefano Dein vista della sfida dell’questa sera contro il Venezia, è tornato a parlare degli errori dei nerazzurri in questa stagione: «Quando tu domini il campionato come l’l’anno scorso, può arrivarti nella testa la convinzione che quando stai portando a casa la partita, ormai è fatta e nessuna te la toglie. Non hai l’umiltà dei precari, quindi ha perso un po’ di concentrazione alla fine contro alla Juventus. Sul 4-2 se fai un pressing così alto è perché vuoi fare il quinto e sei convinto di aver già vinto, invece prendi il contropiede e questo è inconcepibile. Solo una squadradi sé commette questi errori.