Cuciniamo insieme | bocconcini di zucca

Ancora una ricetta con laperché davvero questo «frutto» dell’orto connota l’autunno e in cucina offre innumerevoli spunti. E poi la notte di Halloween è appena trascorsa e chissà quantavi è avanzata. Abbiamo pensato così a una preparazione di recupero che ci consente di offrire per un aperitivo, un antipasto veloce, una merenda salata con una ricetta gustosa, molto autunnale e che si prepara facilmente. Potete connotarla scegliendo tra i formaggi prodotti affini al vostro territorio per renderla ancora più accogliente, dando ai vostri ospiti il senso della cura.