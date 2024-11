Spettacolo.periodicodaily.com - Yuts and Culture presentano “I GOT YOU”

Leggi tutto su Spettacolo.periodicodaily.com

Dal 1° novembre 2024 è in rotazione radiofonica “I GOT YOU”, il nuovo singolo degliandsulle piattaforme digitali di streaming dal 25 ottobre per Irma Records, ed è un brano che denuncia una società che ignora la sua crisi spirituale. Nuovo Singolo degliand, “I GOT YOU” Dal 1° novembre 2024, il nuovo singolo “I GOT YOU” degliandè entrato in rotazione radiofonica. Anticipato dal rilascio sulle piattaforme di streaming dal 25 ottobre, il brano è pubblicato per Irma Records. Un Messaggio di Denuncia Sociale “I GOT YOU” è un brano che affronta le problematiche di una società che ignora la sua crisi spirituale. Si muove in modo cieco verso un futuro sempre più disconnesso e disarmonico, mentre l’essere umano, nella sua incessante ricerca di piacere e ricchezza materiale, contribuisce a creare uno squilibrio spirituale.