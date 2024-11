Zonawrestling.net - WWE: Liv Morgan è la prima campionessa Crown Jewel, Nia Jax e Tiffany beffate

Si è scritta la storia aoggi in Arabia Saudita quando Nia Jax ha affrontato Livin un match Champion vs Champion. Annunciato da Triple H a Bad Blood, l’incontro ha messo di fronte la WWE Women’s Champion contro la Women’s World Champion per incoronare laWomen’sChampion, con in palio una cintura tempestata da 50 carati di diamanti. Livsi presentava all’evento come regina del Judgment Day dopo aver sottratto a Rhea Ripley titolo, fazione e fidanzato “Dirty” Dominik Mysterio, mentre dall’altra parte Jax, dopo aver conquistato il titolo contro Bayley, si è dimostrata una forza della natura inarrestabile. Nello scontro femminile per l’iridata cintura didi, che vedeva contrapposte laWWE Live quella mondiale Nia Jax, la vittoria è andata al membro del Judgment Day.