Feedpress.me - Wta Finals, esordio da favola per Jasmine Paolini: battuta la Rybakina in due set Jasmine Paolini nel Gruppo Viola delle Wta Finals di Riad (Arabia Saudita). La 28enne tennista toscana, numero 4 del ranking mondiale e prima azzurra dal 2015 a partecipare al Masters di fine anno, si è imposta su Elena Rybakina, quinta della classifica Wta, per 7-6(5) 6-4 , portandosi così sul 3-2 nei confronti diretti con la kazaka ora allenata da Goran Ivanisevic. Lunedì Leggi tutto su Feedpress.me Debutto con vittoria pernel Gruppo Viola delle Wtadi Riad (Arabia Saudita). La 28enne tennista toscana, numero 4 del ranking mondiale e prima azzurra dal 2015 a partecipare al Masters di fine anno, si è imposta su Elena, quinta della classifica Wta, per 7-6(5) 6-4 , portandosi così sul 3-2 nei confronti diretti con la kazaka ora allenata da Goran Ivanisevic. Lunedì

🔥Argomento popolare! Ne parlano anche altre fonti

(Lapresse.it)

Parte bene il cammino di Jasmine Paolini alle Wta Finals di Riad. La tennista azzurra, numero 4 al mondo, ha sconfitto in due set 7-6 (5)-6-4 la kazaka, numero 5 al mondo, Elena Rybakina al termine di un match durato poco meno di due ore. Vittoria ...

(Oasport.it)

Wta Finals , esordio da favola per Jasmine Paolini: battuta la Rybakina in due set

, da per Jasmine Paolini: battuta la Rybakina in due set Dove vedere in tv Paolini-Rybakina, WTA Finals 2024: orario, programma, streaming

2024: orario, programma, streaming Sempre più in… alto; Jasmine Paolini è quarta al mondo

Cilic nella storia: trionfa all'ATP Hangzhou da n. 777 al mondo

Esordio alla “danese” per Jasmine Paolini al China Open Wta 1000

alla “danese” per Jasmine Paolini al China Open 1000 ATP Roma, i risultati di oggi: Medvedev eliminato da Paul, Fritz e Zverev ai quarti

Wta Finals, esordio da favola per Jasmine Paolini: battuta la Rybakina in due set Debutto vincente per Jasmine Paolini alle Wta Finals di Riad. L’azzurra, n.4 del mondo, batte in due set 7-6(7) 6-4 la kazaka Elena Rybakina, n.5 del mondo . (gazzettadelsud.it)

Debutto vincente per Jasmine Paolini alle Wta Finals di Riad. L’azzurra, n.4 del mondo, batte in due set 7-6(7) 6-4 la kazaka Elena Rybakina, n.5 del mondo . Wta Finals, Sabalenka batte Zheng all'esordio: finisce 6-3, 6-4 Buona la prima per Sabalenka che inizia il round robin battendo Zheng per la quarta volta in stagione: finisce 6-3, 6-4 in un'ora e 26 minuti di gioco. Un successo senza grandi difficoltà per la n. 1 ... (sport.sky.it)

Buona la prima per Sabalenka che inizia il round robin battendo Zheng per la quarta volta in stagione: finisce 6-3, 6-4 in un'ora e 26 minuti di gioco. Un successo senza grandi difficoltà per la n. 1 ... Wta Finals, Paolini batte Rybakina: l'azzurra vince in due set Paolini tornerà in campo domani per la sfida di doppio: in coppia con Errani, la toscana affronterà le americane Dolehide e Krawczyk. Poi lunedì la sfida contro la n. 1 al mondo Aryna Sabalenka, già ... (sport.sky.it)

Esordio vincente per Jasmine Paolini alle WTA Finals di Riad. In un’ora e 44 minuti la numero 4 del mondo comincia il cammino nel torneo delle migliori otto nel modo giusto, sconfiggendo la kazaka Elena Rybakina per 7-6(5) 6-4. In sostanza, ...