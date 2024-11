Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 02-11-2024 ore 16:10

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno 7000 Angeli del fango in Spagna provenienti da tutto il paese si sono presentati questa mattina a Valencia per rimettere in piedi la città ci sono intere famiglie tre volontari che da stamattina stanno sparando e generi di prima necessità le migliaia di famiglie rimaste senza acqua potabile per alluvione senza precedenti che ha colpito le città e le zone limitrofe ci mette le mani nel fango rischia tagli che possono l’ultimo bilancio dell’alluvione parla di 207 morti molte delle vittime sono rimaste intrappolate nelle auto sotto un tunnel e la catastrofe immortalata dalle foto degli obitori improvvisati nei parcheggi in decisioni secondo l’autopsia oggi il pilota spagnolo Marc Marquez secondo posto il MotoGPricordato il dolore dei suoi connazionali questo un po’ Dio lo dedico alla Comunità ...