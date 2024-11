Lanazione.it - Straniero sfrutta extracomunitari. Sequestro e ditta commissariata

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) Lavoro nero nelle vigne per la vendemmia, era scattato qualche settimana fa il blitz che aveva consentito di scoprire sedici operai in nero e quattro senza permesso. Alcuni non avevano un contratto regolare, secondo l’Ispettorato nazionale del lavoro. Era stata sospesa l’attività di due ditte che fornivano manodopera. La punta dell’iceberg di un fenomeno, quello dellomento degli, magari da parte di altri stranieri, che sembra avere messo radici nella nostra provincia. C’è infatti un’inchiesta condotta a quattro mani dai carabinieri del nucleo dell’ispettorato del lavoro e dalla guardia di finanza che ha sollevato il velo su altri lavoratoriti. Soprattutto è stato eseguito unpreventivo, nei confronti di un imprenditore indagato, di 105 mila euro. Cifra ritenuta pari all’ingiusto profitto a danno dei lavoratori.