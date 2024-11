Davidemaggio.it - Storia di una famiglia perbene 3 ci sarà?

(Davidemaggio.it - sabato 2 novembre 2024) Se c’è una cosa che la seconda stagione deidi unaci ha dimostrato, è che gli autori sono così audaci da mettere in scena qualunque loro idea, anche le più strane ed impopolari. Come la finta morte di Michele e la plastica facciale che gli ha permesso di tornare indisturbato tra la sua gente con la nuova identità di Francesco Falco (Alex Lorenzin), la morte di Antonio De Santis (Giuseppe Zeno) e quella del giovane Sabino (Walter Anemolo). La carneficina è finita, perchè questa sera è andata in onda la quarta ed ultima puntata, ma non è da escludere a priori che la serie 11 Marzo Film e RTI ritorni con un nuovo capitolo. E chissà cos’altro sarebbero capaci di inventarsi.