Lanazione.it - Sistemate le aree critiche. Ma i nodi ancora restano

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) E’ stata Stabbia la frazione più colpita, capace di "assorbire" in larga parte quel mezzo milione di euro circa di interventi in somma urgenza resisi necessari per rendere nuovamente percorribile l’intero territorio e completare una prima messa in sicurezza dellepiù. Nel frattempo sono stati effettuati una serie di interventi manutentivi sugli argini del Vincio coinvolgendo il Consorzio di Bonifica, mentre l’ultimo intervento annunciato in ordine cronologico riguarda quella via dell’Acquerata che hanno lo scorso 8 settembre si era allagata. E’ il report a un anno dall’alluvione per quanto riguarda il Comune di Cerreto Guidi, con il rischio idrogeologico che dallo scorso 2 novembre è tornato a essere uno dei temi più dibattuti.